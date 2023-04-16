16 قتيلا في حريق اندلع في مبنى سكني بدبي

قضى 16 شخصا وجرح تسعة آخرون في حريق اندلع، أمس السبت، في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية في دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

الحريق اندلع في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمال الأجانب.

وبدأت فرق الدفاع المدني بالتحريك فور تلقي البلاغ ووصلت إلى الموقع، حيث على الفور التعامل مع الحريق.

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وأظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الحادث، بحسب بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني

وفي كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار، في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.

المصدر / وكالات