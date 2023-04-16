4 ضحايا في جرائم قتل بالداخل المحتل خلال ساعات

قتلت امرأة، في الثلاثينيات من عمرها، من بلدة كسيفة في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

وجاء في التفاصيل، أن الضحية أحيلت بواسطة سيارة إلى عيادة في "عراد" وهي فاقدة للوعي وعليها علامات عنف إثر تعرضها للطعن بواسطة آلة حادة.

وفي مدينة الرملة، أصيب فتى، يبلغ 16 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن.

ونقل المصاب إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وصباح أمس السبت، قتل الفتى محمد سلامة أبو هواش (14 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار عقب شجار وقع في حارة 5 بمدينة رهط في النقب.

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وفي فجر اليوم نفسه، قتل الشاب شادي نجار (39 عاما) من مدينة شفا عمرو من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال تواجده داخل سيارته في حي "كريات حاييم" بمدينة حيفا.

وفجر الجمعة، قتل الشاب حمزة أبو غانم (25 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد، وذلك عندما وصل الضحية إلى بيته من صلاة الفجر.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الداخل المحتل، منذ مطلع عام 2023 إلى 45 قتيلا.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

المصدر / فلسطين أون لاين-عرب 48