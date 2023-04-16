16 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 16 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

641 فتح مصر وسقوط حصن بابليون في يد عمرو بن العاص بعد حصار دام نحو سبعة أشهر.

فتح مصر وسقوط حصن بابليون في يد عمرو بن العاص بعد حصار دام نحو سبعة أشهر. 1799 نابليون بونابرت يحتل مناطق في شمال فلسطين شرق مدينة عكا قبل هزيمته الكبرى.

نابليون بونابرت يحتل مناطق في شمال فلسطين شرق مدينة عكا قبل هزيمته الكبرى. 1938 إيطاليا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تقضي بأن الدولتين تؤكدان على استقلال كل من اليمن والسعودية وعدم سعي أي من الدولتين الاستعماريتين للحصول على مراكز ممتازة جديدة ذات صفة سياسية في أي من البلدين.

إيطاليا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تقضي بأن الدولتين تؤكدان على استقلال كل من اليمن والسعودية وعدم سعي أي من الدولتين الاستعماريتين للحصول على مراكز ممتازة جديدة ذات صفة سياسية في أي من البلدين. 1972 انطلاق المكوك الفضائي (أبولو 16) باتجاه القمر.

انطلاق المكوك الفضائي (أبولو 16) باتجاه القمر. 1975 الرئيس المصري محمد أنور السادات يعين محمد حسني مبارك نائبًا للرئيس.

الرئيس المصري محمد أنور السادات يعين محمد حسني مبارك نائبًا للرئيس. 1988 استشهاد خليل الوزير (أبي جهاد) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية في منزله على يد (موساد) الإسرائيلي.

استشهاد خليل الوزير (أبي جهاد) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية في منزله على يد (موساد) الإسرائيلي. 1993 فجر القسامي ساهر تمام من نابلس سيارته في مغتصبة "ميحولا" ويقتل جنديين.

فجر القسامي ساهر تمام من نابلس سيارته في مغتصبة "ميحولا" ويقتل جنديين. 1995 استشهاد القائد القسامي جهاد غلمة من الخليل والقساميين عادل الفلاح وطارق النتشة.

استشهاد القائد القسامي جهاد غلمة من الخليل والقساميين عادل الفلاح وطارق النتشة. 2006 رئيس الوزراء إسماعيل هنية يعرض على الفصائل الدخول في حوار لتشكيل حكومة ائتلاف وطني.

رئيس الوزراء إسماعيل هنية يعرض على الفصائل الدخول في حوار لتشكيل حكومة ائتلاف وطني. 2008 استشهاد 18 مواطناً بينهم المصور الصحفي فضل شناعة وجرح العشرات في مجزرة لجيش الاحتلال في قرية جحر الديك وحي الشجاعية.

استشهاد 18 مواطناً بينهم المصور الصحفي فضل شناعة وجرح العشرات في مجزرة لجيش الاحتلال في قرية جحر الديك وحي الشجاعية. 2008 عملية حقل الموت: نصبت كتائب القسام كمنياً لقوة صهيونية تسللت شرق حي الزيتون وقتلت 4 جنود.

عملية حقل الموت: نصبت كتائب القسام كمنياً لقوة صهيونية تسللت شرق حي الزيتون وقتلت 4 جنود. 2009 مستوطنون ومتطرفون يهود يخفقون في اقتحام المسجد الأقصى.

مستوطنون ومتطرفون يهود يخفقون في اقتحام المسجد الأقصى. 2011 المحكمة الإدارية في مصر تصدر قراراً بحل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي ظل مهيمناً على الحياة السياسية في البلاد عقوداً طويلة حتى قيام ثورة 25 يناير.

المصدر / فلسطين أون لاين