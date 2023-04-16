أحوال طقس فلسطين في الأيام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً تماماً في ساعات النهار ومائلاً للبرودة في ساعات الليل، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام لشهر نيسان.

الطقس يوم الإثنين

الإثنين: يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو شديد الإعتدال والدفء ومشمساً في ساعات النهار وحرارة حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو صيفي بحت في ساعات النهار، وتكون الأجواء حارة في المناطق السهلية والساحلية وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

المصدر / فلسطين أون لاين