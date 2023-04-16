فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استقالة جديدة في الدوري الممتاز

الكشف عن أبرز مستجدات بطولة القدس والكرامة

الاحتلال يقتحم بلدة حوسان ويداهم منازل المواطنين

الصحة المصرية تحذر من مشروب رمضاني شهير!

مقاومون يستهدفون مستوطنة بيت إيل شمال شرقي رام الله

قصف جوي يستهدف معسكر الدعم السريع في أم درمان بالسودان

تحديد موعد الانتقالات الصيفية

مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين

بمباراة ضد فريق إسرائيلي.. جمهور يوناني يحرق علم الاحتلال ويرفع علم فلسطين

بروكسل: متضامنون يحيون يوم الأسير الفلسطيني

رغم إجراءات الاحتلال

بالفيديو والصور الآلاف يؤدون قيام الليل والفجر بالأقصى

16 ابريل 2023 . الساعة 05:14 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أدّى الآلاف من المصلين صلاة فجر الخامس والعشرون من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم مضايقات شرطة الاحتلال، ومنع الشباب من دخول الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أنّ مئات المصلين أحيوا صلاة الفجر في ساحات ومصليات المسجد، رغم تشديدات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة.

وتوافد مئات المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل، لأداء صلاتي القيام والفجر في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتكاف فيه.

وأقام المعتكفون صلاة التهجد في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك ليلة الـ25 من رمضان.

في حين فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا وأقامت العديد من الحواجز، ومنعت عددًا كبيرًا من الشبان من دخول المسجد الأقصى.

وشهدت ساحات المسجد توزيع المشروبات الساخنة والسحور على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وعلى أبواب المسجد، في ظل ظروف الطقس البارد.

وتشهد مدينة القدس تصاعدًا كبيرًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، ووسط تشديدات على المواطنين الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #الاحتلال #شهر رمضان #صلاة الفجر في الأقصى

متعلقات

الأكثر قراءة