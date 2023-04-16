أدّى الآلاف من المصلين صلاة فجر الخامس والعشرون من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم مضايقات شرطة الاحتلال، ومنع الشباب من دخول الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أنّ مئات المصلين أحيوا صلاة الفجر في ساحات ومصليات المسجد، رغم تشديدات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة.

وتوافد مئات المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل، لأداء صلاتي القيام والفجر في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتكاف فيه.

وأقام المعتكفون صلاة التهجد في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك ليلة الـ25 من رمضان.

في حين فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا وأقامت العديد من الحواجز، ومنعت عددًا كبيرًا من الشبان من دخول المسجد الأقصى.

وشهدت ساحات المسجد توزيع المشروبات الساخنة والسحور على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وعلى أبواب المسجد، في ظل ظروف الطقس البارد.

شاهد | وجبات السحور من باحات المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/6xGHNBwOeE — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 16, 2023

وتشهد مدينة القدس تصاعدًا كبيرًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، ووسط تشديدات على المواطنين الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين