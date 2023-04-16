استقالة جديدة في الدوري الممتاز

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن يوسف السلطان مدرب حراس مرمى فريق كرة القدم بنادي شباب جباليا استقالته من منصبه، بعد 7 سنوات قضاها في قلعة الثوار.

وانتقل السلطان لتدريب حراس مرمى فريق نادي نماء أحد أندية دوري الدرجة الأولى، بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة على تولى المهمة بداية من الموسم القادم.

ولعب السلطان حارسا لمرمى نادي غزة الرياضي، وقاد تدريب حراس مرمى الفريق بعد اعتزاله، قبل أن ينتقل لتدريب حراس مرمى الثوار.

وبدأ نادي شباب جباليا بالبحث عن مدرب جديد لحراس مرمى فريقه، خلفا للمستقيل السلطان، حيث وضع عدة أسماء سيختار إحداها في وقت لاحق.

وجدد مجلس إدارة نادي شباب جباليا الثقة بالجهاز الفني بقيادة المدرب عماد الغرباوي، وتم تعيين محمد سالم مساعدا له.