الكشف عن أبرز مستجدات بطولة القدس والكرامة

وائل الحلبي:

بدأ الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم تحضيراتهما لإقامة بطولة القدس والكرامة في نسختها الثانية، والتي من المقرر أن تقام في شهر مايو المقبل بمشاركة ثلاثة أندية فلسطينية ومثلها أردنية.

وكشف مصدر مسؤول عن بدء التحضير للبطولة في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن زيارة مسؤولي الاتحاد الأردني لا تأتي في إطار رسمي وأنها جاءت بشكل شخصي لزيارة المسجد الأقصى لكن سيتم استثمار هذه الزيارة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالبطولة والفرق المشاركة فيها.

وأكد المصدر لـ:"فلسطين" أنه لم يتم تحديد الفرق المشاركة في البطولة حيث سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن الاتحاد الأردني حدد موعد انطلاق بطولة درع الاتحاد التي ستبدأ في الرابع من مايو المقبل، حيث من المتوقع أن تقام بطولة القدس والكرامة بعد انتهاء كأس الدرع الأردني.

وتواجد أمس الجمعة فليح الدعجة نائب أمين سر الاتحاد الأردني وعوض شعيبات مدير دائرة المسابقات، حيث رافقهم فراس أبو هلال الأمين العام لاتحاد كرة القدم الفلسطيني خلال زيارتهم للمسجد الأقصى.

وكان جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن البطولة ستجري في فلسطين خلال مايو المقبل بمشاركة 3 أندية أردنية، ومثلها فلسطينية، دون أن يحدد هوية الفرق المشاركة في البطولة التي انطلقت العام الماضي بتنظيم مشترك بين الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم.

وشارك في النسخة السابقة ثلاثة فرق من فلسطين هي شباب الخليل وشباب رفح وجبل المكبر، إلى جانب فرق الوحدات والفيصلي والرمثا من الأردن، وتوج الوحدات باللقب بعد فوزه على المكبر في المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يتم إبلاغ الأندية المشاركة في البطولة خلال الأيام المقبلة، لبدء التحضير والإعداد خاصة أن الفترة الزمنية لن تكون كافية في ظل توقف نشاط كرة القدم في الأردن وفلسطين.

وكان نادي خدمات رفح طلب من اتحاد كرة القدم المشاركة في البطولة عقب تتويجه بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، فيما يسعى شباب رفح لتكرار تواجده في البطولة بصفته بطلا للدوري الممتاز عن الموسم قبل الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين