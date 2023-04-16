الاحتلال يقتحم بلدة حوسان ويداهم منازل المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددًا من منازل المواطنين في البلدة.

بينما شرعت قوات الاحتلال إلى إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتسبب إطلاق قنابل الغاز في إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، تم علاجهم ميدانيًا من قبل الطواقم الطبية.

واستهدف مقاومون، فجر الأحد، مستوطنة بيت إيل شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة بوابل كثيف من الرصاص.

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وبحسب شهود عيان، فقد سُمع أصوات إطلاق نار ناتج عن استهداف المستوطنة الإسرائيلية المُقامة على أراضي المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين