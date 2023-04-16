مقاومون يستهدفون مستوطنة بيت إيل شمال شرقي رام الله

أطلق مقاومون فلسطينيون، فجر الأحد، النار تجاه مستوطنة بيت إيل شمال شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب شهود عيان، فقد سُمع أصوات إطلاق نار ناتج عن استهداف المستوطنة المُقامة على أراضي المواطنين.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار، شرعت قوات الاحتلال بالانتشار المكثف بالمكان، بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار.

كما نصبت قوات الاحتلال عددًا من الحواجز العسكرية، ودققت في هويات المواطنين الشخصية مما تسبب في إعاقة حركة المرور.

وتتعمد سلطات الاحتلال التضييق على المواطنين بدعوى استهداف المستوطنات وقوات الاحتلال المتركزة على الحواجز الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين