تحديد موعد الانتقالات الصيفية

وائل الحلبي:

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فتح فترة القيد للفترة الصيفية تحضيرا للموسم 2023/2024، بعد إجازة عيد الفطر المبارك لكي يتسنى للأندية تجهيز كافة لاعبيها وتسجيلهم في كشوفاتها بالاتحاد.

وقال مصدر مسؤول إن فترة التسجيل الصيفية ستقام في الضفة الغربية وغزة خلال فترة موحدة، حيث من المتوقع أن تنطلق بتاريخ 1/5/2023 على أن تستمر لمدة 30 يوما.

وأوضح المصدر لـ:"فلسطين" أن قرار الاتحاد بتحديد فترة القيد بشكل موحد في غزة والضفة يأتي للحفاظ على حقوق الأندية واللاعبين ومبدأ تكافؤ الفرص بخصوص تسجيل اللاعبين.

وأشار إلى أن توحيد فترة التسجيل سيمنح جميع الأندية فرصة كافية للعمل على قيد اللاعبين، دون الحاجة للجوء لطلب تسجيل أي لاعب سواء قادم من الضفة إلى غزة أو العكس خلال فترات خارج الفترة المحددة.

ولم يكشف المصدر عن الموعد المقرر لبدء فترة التسجيل الصيفية، لكنه توقع أن تكون بداية شهر مايو القادم في حال لم يستجد أي شيء خلال مناقشات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وفي نفس السياق فإن انطلاق كافة المسابقات في الضفة وغزة سيكون في توقيت موحد على عكس ما جرت العادة، خاصة وأن اتحاد الكرة قرر الغاء بطولة كأس غزة 2023 وهو نفس التوجه لدى الاتحاد في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين