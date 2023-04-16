مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين

أطلق مسلحون النار، فجر اليوم الأحد، صوب مقر المقاطعة في محافظة جنين، الذي يضم مقرات عدة مقرات أمنية تابعة لأجهزة السلطة.

وأفادت مصادر محلية، أن إطلاق النار على مقر المقاطعة جاء بعدما قامت أجهزة السلطة باختطاف الشاب طلال الحصري شقيق الشهيد المقاوم عبد الله الحصري.

وأظهر توثيق مصور، إطلاق النار من قبل مسلحين على مقر المقاطعة أعقبه اشتباك مع أجهزة السلطة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

شاهد | مسلحون يطلقون النار تجاه مقر المقاطعة في جنين، بعد اختطاف وقائي السلطة الشاب طلال الحصري شقيق الشهــيد عبد الله الحصري pic.twitter.com/buTd8Zw8cN — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 16, 2023

وتشهد مدينة جنين ومخيمها توترًا متصاعدًا سيما في ظل اقتحامات وجرائم قوات الاحتلال واعتقال المقاومين.

يُشار إلى أن أجهزة السلطة، حاولت تكرارًا ومرارًا اعتقال المجاهدين من محافظات الضفة الغربية.

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المصدر / فلسطين أون لاين