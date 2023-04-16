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بروكسل: متضامنون يحيون يوم الأسير الفلسطيني

16 ابريل 2023 . الساعة 01:23 بتوقيت القدس
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أحيا متضامنون، أمس السبت، يوم الأسير الفلسطيني في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وشارك حوالي 500 متضامنة ومتضامن في إحياء يوم الأسير الفلسطيني أمام محطة القطارات المركزية في مدينة بروكسل، وبمشاركة عدد من البرلمانيين الأوروبيين ومؤسسات وجمعيات أوروبية داعمة لنضال الشعب الفلسطيني.

وألقيت خلال الفعالية كلمات أجمعت على ضرورة دعم وإسناد نضال الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

ويوافق يوم 17 نيسان/ أبريل من كل عام ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بروكسل #يوم الأسير

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