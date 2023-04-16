صحيفة عبرية: تضرّر 60 موقعاً إلكترونياً في هجوم سيبراني هو الأكبر في أعوام

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأنّ هجمات "DDOS" عطلت عدداً من المواقع العبرية المعروفة.

وقال المتسللون إنّهم وصلوا حتى إلى بعض الخوادم البعيدة لشركتين صغيرتين ونظامين لمراقبة المياه، وتم نشر خريطة عسكرية لمنطقة "كيسوفيم".

وبحسب الصحيفة، فإنه تم، خلال اليومين اللذين شهدا إحياء يوم القدس العالمي، "إحصاء ما يقرب من 60 هجوماً للسايبر الإيراني، بينها إسقاط مواقع، وتخريب مواقع إلكترونية". وأُفيد باختراق للكاميرات وأنظمة مراقبة المياه، والاستيلاء على قواعد البيانات لمواقع صغيرة.

ووفقاً لموقع "Check Point"، فإنّ "حجم الهجمات وخطورتها أكبر مما كانا عليه في الأعوام السابقة. وفي بعض الحالات، تم استخدام أدوات أقوى كثيراً من تلك التي شوهدت في الأعوام السابقة".

وقبل أيام، ذكر الإعلام العبري أنّ شركة بريد (إسرائيل) تعرضت منذ أيام لمحاولات تنفيذ "هجوم سيبراني" ضد بنيتها التحتية، وأعلنت نتيجة ذلك أنّها أغلقت جزءاً من منظومات العمل التابعة لها من أجل منع المهاجمين من الوصول إليه.

وفي منتصف آذار/مارس الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي تعرّضه لسلسلة هجمات سيبرانيّة غير مسبوقة في حجمها، وقال إنّ الهجمات "ألحقت ضرراً بمواقع الإنترنت الحكوميّة المدنيّة من دون المسّ بالمواقع الأمنية".

وذكرت تقارير إعلاميّة أنّ المواقع المذكورة "انهارت لدقائق طويلة، ثمّ عادت إلى العمل بعد تدخّل تشكيل السايبر المولج بمعالجة هجمات كهذه".

المصدر / وكالات