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الجمعية الفلكية الفلسطينية: عيد الفطر يوم الجمعة 21 إبريل

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الجمعية الفلكية الفلسطينية: عيد الفطر يوم الجمعة 21 إبريل

16 ابريل 2023 . الساعة 00:34 بتوقيت القدس
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توقَّعت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان/ إبريل في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحًا.

ووفقاً للجمعية الفلكية، فستغرب الشمس يوم الخميس الموافق 20 نيسان في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة،  ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59دقيقة.

وبناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في الدول العربية والإسلامية كافَّة، بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، عيد الفطر السعيد يوم الجمعة الموافق 21 نيسان وبذلك تكون مدَّة شهر رمضان لهذا العام 29 يومًا، وسيكون هناك عدد قليل من الدول عيدها يوم السبت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #هلال شوال #عيد الفطر

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