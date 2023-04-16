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ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الاسباني ويسقط قادش بثنائية

16 ابريل 2023 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
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تجاوز حامل اللقب ريال مدريد، مساء السبت، مضيفه نادي قاديش بثنائية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري.

وقلَّص النادي الملكي الفارق مع المتصدَّر نادي برشلونة إلى 10 نقاط مؤقتًا، ورفع رصيده إلى 62 نقطة، ليعوّض هزيمته المفاجئة الأسبوع الماضي أمام ضيفه فياريال.

وسجَّل الريال هدفي اللقاء خلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقائق العشرين الأخيرة، وافتتح له مدافعه ناتشو التسجيل في الدقيقة الـ72 من تسديدة زاحفة من خارج الصندوق.

ولم تمضِ سوى 4 دقائق على الهدف حتى أضاف ماركو أسينسيو النتيجة بهدف ثانٍ بعد هجمة سريعة لتصل الكرة إلى أسينسيو الذي سدَّد الكرة على يمين الحارس.

ويغادر الريال إلى لندن للقاء نادي تشيلسي يوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان حامل لقب النسخة الماضية أسقط تشيلسي في الذهاب على البرنابيو بالعاصمة مدريد بهدفين نظيفين.

المصدر / وكالات
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#الدوري الإسباني #ريال مدريد

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