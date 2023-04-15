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والد المعتقل مصعب اشتية يؤكد إصابة ابنه بأمراض في سجون السلطة

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والد المعتقل مصعب اشتية يؤكد إصابة ابنه بأمراض في سجون السلطة

15 ابريل 2023 . الساعة 21:19 بتوقيت القدس
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قال عاكف اشتية، إن ابنه المطارد المعتقل مصعب يعاني من أمراض عديدة في سجون السلطة.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم السبت، أن مصعب كان يعاني من أمراض وهو في سجن أريحا ونقل إلى مستشفى الاستشاري برام الله قبل حوالي 3 شهور.

وبيَّن أنه تمَّ إجراء الفحوصات اللازمة له وتبيَّن أن عنده بعض الأمراض، منها سوء تغذية ونقص فيتامينات وبداية جلطة في يده اليمين.

وأكد أن المطارد اشتية أمضى في سجون الاحتلال 4 سنوات، ولايزال معتقلًا في سجون السلطة في الضفة منذ 8 شهور.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اعتقال المطارد مصعب اشتية، لليوم 209 على التوالي.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية المطالبة أجهزة أمن السلطة بوقف اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، لإكمال صيام شهر رمضان المبارك مع عائلاتهم وأبنائهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الضفة #معتقل سياسي #مصعب اشتيه

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