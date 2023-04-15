الدعليس يستقبل مديرة الصليب الأحمر بغزة

استقبل رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس في مكتبه بمدينة غزة مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة مريم مولر في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامها.

واستمع الدعليس من مولر إلى أبرز الأنشطة التي نفذتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة خلال العامين الماضيين، واستعرضا الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

واتفق الجانبان على أن القطاع بحاجة إلى المزيد من الاهتمام الدولي بقضاياه العادلة، في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية بفعل استمرار الحصار الخانق.

وسيتولى وليام شومبورغ مهام منصب رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة خلفا لمولر التي انتهت فترة ولايتها.

المصدر / فلسطين أون لاين