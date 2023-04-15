خيتافي ضد برشلونة.. التوقيت والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

يشهد يوم غدا الأحد، ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ملعب نادي خيتافي مواجهة الفريق المحلي أمام برشلونة، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني "الليجا".

يدخل برشلونة المباراة، في صدارة الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ملاحقه المباشر ريال مدريد صاحب الـ 59 نقطة.

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وابتعد برشلونة عن الانتصارات في أخر مباراتين، حيث خسر برباعية أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ثم تعادل سلبيا يوم الاثنين الماضي مع جيرونا في الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد انتصر في لقاء الذهاب الذي إقليم على ملعب كامب نو، في شهر يناير الماضي، بهدف دون مقابل، سجله نجم خط الوسط بيدري الذي سيغيب عن لقاء الغد بداعي الإصابة.

توقيت المباراة:

ستقام المباراة يوم غدا الأحد الموافق 16 إبريل، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

سيتم نقل المباراة عبر قنوات "بي أن سبورتس" في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد خيتافي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، جارسيا، أراوخو، بالدي.

خط الوسط: جافي، بوسكيتس، كيسي.

خط الهجوم: توريس، ليفاندوفسكي، رافينيا.