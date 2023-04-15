مصور فلكي يلتقط شلال بلازما يبلغ طوله 100 ألف كم فوق سطح الشمس

التقط عالم الفلك الأرجنتيني إدواردو شابيرجر بوبو، هيكلًا يشبه شلال بلازما على سطح الشمس.

التقط المصور الفلكي صور الشمس في 9 مارس وهي تظهر جدارًا هائلاً من البلازما يتساقط نحو سطح الشمس بسرعات عالية، وفقًا لموقع LiveScience. واستخدم المصور معدات الكاميرا المتخصصة لالتقاط الصورة المذهلة.

قال بوبو لموقع Spaceweather.com إن جدار البلازما "ارتفع نحو 100 ألف كيلومتر فوق سطح الشمس".

وأضاف "على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بي، بدا الأمر وكأن مئات من خيوط البلازما تتساقط على الحائط".

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ووفقًا للتقارير، فقد شوهدت هذه الهياكل على الشمس عدة مرات من قبل. تظهر بشكل متكرر في حلقات حول أقطاب الشمس وتسمى "بروز التاج القطبي".

تشبه بروز التاج القطبي، البروزات الشمسية العادية وهي عبارة عن حلقات من البلازما أو غاز مؤين، يتم طرده من سطح الشمس بواسطة الحقول المغناطيسية.

ومع ذلك، تحدث بالقرب من الأقطاب المغناطيسية للشمس عند خطوط العرض بين 60 و 70 درجة شمالًا وجنوبًا، مما يؤدي غالبًا إلى الانهيار مرة أخرى نحو الشمس لأن الحقول المغناطيسية بالقرب من القطبين أقوى بكثير، وفقًا لوكالة ناسا.

هذا الانهيار مرة أخرى إلى الشمس أكسبهم لقب "شلالات البلازما".

"بدلاً من الشفق القطبي، تمتلئ الأشكال البيضاوية للشمس بألواح من البلازما الراقصة"، وفقًا لمنشور ناسا. ويقول موقع ProfoundSpace.org إن البلازما تتراجع بسرعة هائلة والتي تصل إلى 22370 ميلاً في الساعة.