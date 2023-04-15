فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة مارتنيز تُنهي موسمه مع مانشستر يونايتد

بالصور| حماس تنظم لقاءً رمضانيًا مع سفراء وممثلي الدول العربية والإسلامية الصديقة في قطر

عرض خيالي من النصر السعودي لزيدان بمباركة رونالدو

الصين تجري اختبارا لاعتراض صاروخ أثناء تحليقه

أمريكي يرمي أموال عائلته من السيارة.. والسبب غريب!

ماسك يؤسس شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي لمنافسة "تشات جي بي تي"

تعرض طائرة سعودية لحادث في مطار الخرطوم ووقف الرحلات

هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

صندوق الأمم المتحدة للسكان يعلن عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة

التشريعي يدين اعتداء الاحتلال على المسيحيين المحتفلين بـ "سبت النور" في القدس

مصور فلكي يلتقط شلال بلازما يبلغ طوله 100 ألف كم فوق سطح الشمس

15 ابريل 2023 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
...
مصور فلكي يلتقط شلال بلازما يبلغ طوله 100 ألف كم فوق سطح الشمس

التقط عالم الفلك الأرجنتيني إدواردو شابيرجر بوبو، هيكلًا يشبه شلال بلازما على سطح الشمس.

التقط المصور الفلكي صور الشمس في 9 مارس وهي تظهر جدارًا هائلاً من البلازما يتساقط نحو سطح الشمس بسرعات عالية، وفقًا لموقع LiveScience. واستخدم المصور معدات الكاميرا المتخصصة لالتقاط الصورة المذهلة.

قال بوبو لموقع Spaceweather.com إن جدار البلازما "ارتفع نحو 100 ألف كيلومتر فوق سطح الشمس".

وأضاف "على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بي، بدا الأمر وكأن مئات من خيوط البلازما تتساقط على الحائط".

اقرأ أيضا: أمريكي يرمي أموال عائلته من السيارة.. والسبب غريب!

ووفقًا للتقارير، فقد شوهدت هذه الهياكل على الشمس عدة مرات من قبل. تظهر بشكل متكرر في حلقات حول أقطاب الشمس وتسمى "بروز التاج القطبي".

تشبه بروز التاج القطبي، البروزات الشمسية العادية وهي عبارة عن حلقات من البلازما أو غاز مؤين، يتم طرده من سطح الشمس بواسطة الحقول المغناطيسية.

ومع ذلك، تحدث بالقرب من الأقطاب المغناطيسية للشمس عند خطوط العرض بين 60 و 70 درجة شمالًا وجنوبًا، مما يؤدي غالبًا إلى الانهيار مرة أخرى نحو الشمس لأن الحقول المغناطيسية بالقرب من القطبين أقوى بكثير، وفقًا لوكالة ناسا.

هذا الانهيار مرة أخرى إلى الشمس أكسبهم لقب "شلالات البلازما".

"بدلاً من الشفق القطبي، تمتلئ الأشكال البيضاوية للشمس بألواح من البلازما الراقصة"، وفقًا لمنشور ناسا. ويقول موقع ProfoundSpace.org إن البلازما تتراجع بسرعة هائلة والتي تصل إلى 22370 ميلاً في الساعة.

تويتر تويتر
#مصور فلكي #شلال بلازما #سطح الشمس #أقطاب الشمس #بروز التاج القطبي

متعلقات

الأكثر قراءة