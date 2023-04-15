إصابة مارتنيز تُنهي موسمه مع مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي نهاية موسم مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز؛ بسبب الإصابة القوية التي تعرض إليها في مباراة إشبيلية (2-2) سهرة الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.



وكشف النادي في بيان رسمي نشره على موقع بأن مارتينيز لن يتمكن من اللعب فيما تبقى من عمر الموسم؛ بسبب الإصابة المتمثلة في كسر بمشط القدم، إثر احتكاكه بأحد مهاجمي إشبيلية في الدقيقة (86)، ما اضطره لمغادرة أرض الملعب على النقالة.



ولم يوضح بيان يونايتد إذا ما كان المدافع الأرجنتيني سيخضع لعملية جراحية من أجل التخلص من الإصابة أم لا، مكتفيا بالإشارة إلى أن اللاعب سيأخذ كامل وقته من أجل التعافي كليا حتى يكون جاهزا للمنافسة مع بداية الموسم المقبل.



من جهة أخرى، أكد البيان أن المدافع الفرنسي الآخر رافاييل فاران سيغيب هو الآخر عن الفريق لبضعة أسابيع دون ذكر تفاصيل أخرى؛ بسبب الإصابة التي تلقاها في مباراة إشبيلية، واضطر على إثرها لمغادرة الملعب مع نهاية الشوط الأول، حيث أخذ مكانه زميله هاري ماغواير.



وأدت هاتان الإصابتان إلى تحوّل ليلة إيجابية ليونايتد إلى كارثية، بعدما أهدر تقدمًا 2-0 في الشوط الأول بثنائية النمساوي مارسيل سابيتزر، إلى تعادل (2-2) بهدفين عكسيين في الدقائق الست الأخيرة من ماغواير والهولندي تايريل مالاسيا.



جدير بالذكر أن مارتينيز (25 عامًا) انضم إلى صفوف "الشياطين الحمر" صيف العام الماضي قادما من أياكس الهولندي مقابل 57 مليون يورو، وشارك حتى الآن في 45 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد كان في مسابقة الدوري الإنجليزي.

المصدر / فلسطين اونلاين