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الصين تجري اختبارا لاعتراض صاروخ أثناء تحليقه

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الصين تجري اختبارا لاعتراض صاروخ أثناء تحليقه

15 ابريل 2023 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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الصين تجري اختبارا لاعتراض صاروخ أثناء تحليقه

أكدت الصين، اليوم السبت، أنها نفذت اختبارا أرضيا ناجحا لاعتراض الصواريخ أثناء تحليقها، في علامة واضحة على التقدم في قدرتها على إسقاط الأسلحة القادمة من الفضاء.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنه تم تنفيذ العملية في وقت متأخر من مساء الجمعة داخل الأراضي الصينية وحققت "هدف الاختبار المنشود".

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وأضافت الوزارة أن الاختبار كان "دفاعيا في طبيعته وليس موجها إلى أي دولة"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى مثل ما إذا كان قد اصطدم بالفعل بجسم ما، وعدد الصواريخ المعترضة التي تم إطلاقها وأين سقطت.

وتهدف هذه الأنظمة، التي تتكون من صواريخ اعتراضية أرضية ومجموعة كبيرة من الرادارات وأنظمة التحكم في النيران، إلى إسقاط الصواريخ الباليستية، بما في ذلك تلك العابرة للقارات التي تحمل رؤوسا نووية أو غيرها من الرؤوس الحربية، أثناء تحليقها في منتصف مسارها الفضائي في طريقها إلى أهدافها.

يذكر أن هذه الأنظمة، التي تشير إليها الولايات المتحدة على أنه دفاع متوسط المدى على الأرض، هي أنظمة معقدة للغاية ومكلفة في البناء والاختبار والصيانة، وقدرات الصين في هذا المجال ليست معروفة جيدا، وفقا للأسوشيتد برس.

 

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#أمريكا #الصين #اعتراض الصواريخ #اختبار صاروخي

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