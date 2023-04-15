أمريكي يرمي أموال عائلته من السيارة.. والسبب غريب!

شهدت ولاية أوريغون الأمريكية واقعة غريبة، حيث ألقى رجل أكواماً من النقود من نافذة سيارته، للمارة على أحد الطرق السريعة.

ويدعى قائد السيارة كولين ديفيس مكارثي، وأخبرت عائلته شرطة الولاية بأنه استنزف حساباتهم المصرفية المشتركة لتمويل عرض الكرم الذي أقدم عليه، وتركهم مفلسين.

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وقالت الشرطة إن الرقم الدقيق للأموال التي أغدقها مكارثي غير معروف حتى الآن، وأظهرت لقطات إخبارية أن بعض الأموال كانت من فئة 100 دولار، مما يشير إلى وجود إجمالي كبير.

وأشار مكارثي إلى أنه ألقى الأموال من سيارته لأنه أراد «أن يبارك الآخرين بهدايا من المال».

وقالت الشرطة إنها حذرت مكارثي للتوقف عن إلقاء الأموال، لأنه من الخطر على الناس الركض على الطريق السريع في الظلام، لكن توقف العشرات من المارة لأخذ الأموال، التي اختفت بالكامل تقريباً بعد ساعة من رميها.