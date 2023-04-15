هجوم للمستوطنين جنوب الخليل والاحتلال يعتقل شاباً قرب حاجز قلنديا

شن مجموعة من المستوطنين ظهر اليوم السبت، هجوماً جديداً في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما اعتقل جيش الاحتلال شاب فلسطيني قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وهاجم مستوطنون أصحاب الأراضي ورعاة الأغنام في منطقة الحمرة والخروبة، بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شاب فلسطيني قرب حاجز قلنديا، بزعم حيازته سكيناً، تزامناً مع إغلاق الحاجز العسكري وعرقلة حركة المارة.

وأزالت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية من منطقة باب الخليل بالقدس، فيما داهمت عدة قرى جنوب غرب جنين.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة يعبد، وهم علاء يوسف، وجهاد أبو بكر أثناء مرروهما على حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، والشاب عبود أبو بكر أثناء تواجده في القدس المحتلة.