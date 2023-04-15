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صندوق الأمم المتحدة للسكان يعلن عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة

15 ابريل 2023 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
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صندوق الأمم المتحدة للسكان يعلن عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة

وصل "" إعلان توظيف صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان United Nations Population Fund UNFPA يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة بمسمى وظيفي (معاون مشتريات ولوجستيات) Procurement & Logistic Associate وفقاً للمهام التالية:

- تحت الإشراف العام للممثل (رئيس المكتب) والإشراف المباشر لمدير العمليات (OM) ، وبالتنسيق والتعاون المباشر مع المعاون الإداري ، يقدم معاون اللوجستيات والمشتريات خدمات عالية الجودة في المشتريات واللوجستيات والدعم عمليات المكتب القطري وفقًا لجميع القواعد والمبادئ التوجيهية والعمليات والإجراءات ذات الصلة.

- يأخذ / تأخذ منهجًا يركز على النتائج موجهًا نحو العميل لتفسير القواعد والإجراءات والمبادئ التوجيهية ، وتقديم الدعم للمكتب القطري والمشاريع التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان.

- في عالم تتعرض فيه حقوق الإنسان الأساسية للخطر ، نحتاج إلى موظفين ذوي مبادئ وأخلاقية ، يجسدون هذه القواعد والمعايير الدولية ، ويدافعون عنها بشجاعة وبقناعة تامة.

-  يبحث صندوق الأمم المتحدة للسكان عن مرشحين يحولون ويلهمون ويحققون نتائج عالية التأثير ومستدامة ؛ نحن بحاجة إلى موظفين يتمتعون بالشفافية والاستثنائية في كيفية إدارة الموارد الموكلة إليهم ويلتزمون بتحقيق التميز في نتائج البرنامج.

مؤهلات الوظيفة:

- إكمال المستوى التعليمي الثانوي   مع الحصول على شهادة  جامعية في التخصصات التالية : ( إدارة عامة - إدارة الأعمال -  المشتريات والخدمات اللوجستية -  إدارة سلسلة التوريد.

- المعرفة والخبرة:

- أربع سنوات من الخبرة ذات الصلة في الإدارة ، ويفضل في المشتريات و / أو الأنشطة اللوجستية وإدارة المكاتب.

- الكفاءة في تطبيقات البرمجيات المكتبية الحالية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركات.

طريقة التسجيل :

للتسجيل للوظيفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- على المتقدم/ة أولا تحميل طلب التوظيف الخاص بالمؤسسة وتعبئته وذلك من خلال الضغط ( هنا ) ، علماً بأنه يجب أن يتوفر برنامج الوورد على جهازك لكي تستطيع تعبئة الطلب .

2- يُطلب من المرشحين المهتمين تقديم خطاب تغطية وسيرة ذاتية حديثة  وطلب التوظيف الذي تم تعبئته بالخطوة رقم 1،  إلى البريد الالكتروني التالي :

 [email protected]

- ينتهى التسجيل يوم الأحد 23 أبريل 2023

- سيتم الاتصال فقط بأولئك المدرجين في القائمة المختصرة لهذا المنصب.

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#قطاع غزة #الأمم المتحدة #وظائف شاغرة #معاون مشتريات ولوجستيات

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