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القانوع: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في سبت النور جريمة تؤكد عنصريته

15 ابريل 2023 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
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القانوع: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في سبت النور جريمة تؤكد عنصريته

قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع إن اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسيحيين في احتفالات سبت النور جريمة تنتهك الأديان وتؤكد مجدداً عنصرية الاحتلال وتمرده على كل الأعراف والقوانين والشرائع الدولية.

وأضاف القانوع أن هذا الاعتداء الصهيوني على المسيحيين يأتي في إطار العدوان المتواصل من الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية في استهداف شعبنا والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبين أن الاحتلال الصهيوني يمارساً حرباً دينية لفرض إرادته وبسط سيطرته وهو ما يتطلب التصدي لذلك والضغط بكل الوسائل لوقف جرائمه بحق شعبنا ومقدساته الدينية والمسيحية

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