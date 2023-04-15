مقتل 10 وإصابة 20 في مواجهات بين عناصر حركة الشباب في الصومال

أعلن الصومال اليوم السبت مقتل ما لا يقل عن 10 مسلحين في مواجهات اندلعت بين عناصر لمليشيات حركة الشباب بمحافظة (جوبا الوسطى) جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أنّ نحو 20 آخرين أُصيبوا في تلك المواجهات التي اندلعت عقب انشقاق قيادي يُدعى إسماعيل بورو عن صفوف المليشيات مما دفع مجموعة موالية لقيادي آخر يُدعى مهد كراتي إلى شنّ هجوم على القيادي المُنشق وأتباعه.

وأشارت الوكالة إلى أنّ المواجهات بين الطرفين التي استمرت على مدى ثلاثة أيام أسفرت عن خسائر فادحة بين طرفي المليشيات وذلك بحسب معلومات تلقّتها وسائل إعلام الدولة.

المصدر / وكالات