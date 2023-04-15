الأونروا بغزة تعلن عن وظيفة محقق ميداني

وصل " " إعلان توظيف صادر عن الأونروا بغزة تعلن فيه عن وظيفة محقق ميداني Field Investigator للعمل بدائرة الشؤون القانونية بمكتب غزة الإقليمي وفقًا لما يلي :

مهام الوظيفة :

1 - يجري أو ينسق ، حسب الاقتضاء ، تحقيقات في مزاعم سوء السلوك ، والمخالفات ، وسوء الإدارة ، والاحتيال ، والفساد ، وإهدار الموارد ، وإساءة استخدام السلطة ، وحالات العقاب البدني ، والاستغلال الجنسي ، وادعاءات إساءة معاملة الأطفال وأنواع أخرى من سوء السلوك أو انتهاكات أنظمة الأونروا ، القواعد والتعليمات الإدارية في جميع أنحاء المكتب الإقليمي ومنشآته بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، المدارس والمراكز الصحية والمخيمات ، وتطبيق وضمان الموضوعية والحياد والإنصاف في جميع عمليات التحقيق وفقًا لمعايير التحقيق الدولية المعترف بها عمومًا وسياسة التحقيق في الوكالة ودليل الوكالة لإجراء تحقيقات سوء السلوك ؛ يساعد في مهام محددة في مجالات أخرى إذا لزم الأمر.

2. مراجعة وتقييم الشكاوى والادعاءات ، وصياغة خطط التحقيق ، ومراجعة وتحليل جميع المعلومات لتحديد مدى ملاءمتها وموثوقيتها ، وإجراء مقابلات مع الموظفين والأطراف المعنية الأخرى ، والحصول على الأدلة الوثائقية والإلكترونية المحتملة وتحليلها ، وإجراء البحوث الاستقصائية ، وتحديد العرض المناسب لنتائج التحقيق.

3. إعداد الخطط والسجلات والمقابلات والتقارير والإيجازات المخصصة المتعلقة بالتحقيقات.

4. يعد توصيات لتحسين الضوابط والفعالية و / أو الكفاءة لعمليات الأونروا بناءً على نتائج التحقيقات وتقييم التقدم المحرز في التحقيقات بانتظام وتقييم الأثر المحتمل لنتائج التحقيق فيما يتعلق بالاستراتيجيات والمشورة وفقًا لذلك.

5. تقديم المشورة والتوجيه لموظفي الأونروا المشاركين في التحقيقات المعينة من قبل مديري المكاتب الميدانية حسب الحاجة. تعد الشروط المرجعية للتحقيقات ، وتجري مراجعة لإجراءات التحقيق لضمان استيفاء متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة ؛ مراجعة تقارير التحقيق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الصحيحة.

6. ينفذ التوجيه الفني الوارد من DIOS فيما يتعلق بالتحقيقات وتقارير التحقيقات ؛ مواكبة التطورات في مجال التحقيقات ، بما في ذلك اجتهادات الأمم المتحدة ؛ يقدم ويحصل على المساعدة والمعلومات الاستقصائية ويسهل التعاون مع مسؤولي الحكومة المحلية والمنظمات الخارجية الأخرى حسب الحاجة.

7. يؤدي واجبات أخرى كما قد يتم تعيينها من قبل المشرف.

الكفاءات:

تُطبق القيم الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بالنزاهة والكفاءة المهنية واحترام التنوع والكفاءات الأساسية للتواصل والعمل مع الناس والسعي لتحقيق النتائج افتراضيًا. بالإضافة إلى الكفاءات التالية:

1. القيادة والإشراف.

2. اتخاذ القرار والشروع في العمل.

3. التخطيط والتنظيم.

4. اتباع التعليمات والإجراءات.

5. شعور كبير بالحكمة والسرية واللباقة

مؤهلات الوظيفة :

- شهادة جامعية متقدمة في التحقيقات أو الدراسات الشرطية أو القانون أو القانون الدولي أو أي مجال ذي صلة.

- يمكن قبول شهادة جامعية من المستوى الأول مع مجموعة مناسبة من المؤهلات الأكاديمية والخبرة في تطبيق تقنيات التحقيق في التحقيقات الجنائية أو الإدارية بدلاً من الدرجة الجامعية المتقدمة.

- يشترط أن يكون لديك سبع سنوات على الأقل من الخبرة لحاملي الشهادات الجامعية المتقدمة مع خبرة مهنية تدريجية مسؤولة في تطبيق تقنيات التحقيق في التحقيقات الجنائية أو الإدارية أو العمل كمحام جنائي أو إداري.

- يشترط أن يكون لديه خبرة في صياغة تقارير التحقيقات

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

ملاحظة هامة:

- نوع العقد: تعيين محدد المدة

- مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تمديد إضافي، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.

- الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري من 1،825.40 دولارًا أمريكيًا ، بالإضافة إلى بدل الضابط المهني الأول بنسبة 35٪ من الراتب الأساسي وبدل الإعالة الشهري حتى 123.25 دولارًا أمريكيًا.

طريقة التسجيل:

- رقم هذه الوظيفة هو 206849

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Field Investigator

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 27/4/2023