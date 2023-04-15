الاحتلال يعتدي على المسيحيين في القدس ويعرقل وصولهم لكنيسة القيامة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على عدد من المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصولهم إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ"سبت النور".

وفي السياق، ضيقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المسيحيين والمحتفلين بـ"سبت النور" إلى كنيسة القيامة، فيما منعت المسيحيين من قطاع غزة الوصول بشكل كلي إلى مدينة القدس المحتلة.

وتأتي هذه الاعتداء في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى، والتي تصاعد خلال أيام شهر رمضان، تزامناً مع اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وفي وقت سابق، استهجنت كنائس القدس المحتلة إجراءات الاحتلال وقيوده "غير المبررة وغير المسبوقة"، والتي فرضها أمام وصول المحتفلين إلى كنيسة القيامة.

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وكان يصل إلى كنيسة القيامة سابقاً، نحو 10 آلاف مسيحي، وتزدحم بهم أزقة البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، والطرق المحيطة بها.

وتحتفل الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، اليوم، بـ"سبت النور"، عشية "عيد الفصح"، الذي يصادف غدا الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين