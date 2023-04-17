فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بيت حانون يتعاقد مع أبو عبيدة

بيتٌ صغير يضيق بـ"احتياجات أهله الكبيرة"

هل يمكن دفع أقدار الله تعالى؟

أسيرة محررة تروي تجربة الاعتقال في رمضان

لا يفل إلا الحديد

السودان.. الدعم السريع يعلن "سيطرة كاملة" على القصر الجمهوري

"الفقدة".. رسائل اجتماعية تتباهى بها النابلسيات

الكوليسترول.. قيم ترتفع بصمت والنوبات القلبية أخطر مضاعفاته

التفكير بإيجابية بالشيخوخة يخفف فقدان الذاكرة ويقلل تدهور الدماغ لدى المُسنين

"الزراعة" و"الاقتصاد": نجحنا في تأمين السلع وضبط الأسعار بغزة

سؤال 26 رمضان

17 ابريل 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
...
غلاف سؤال رقم 26 في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023.png

للعام الثالث على التوالي، تُنفّذ _ النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين اليومية_ مسابقة شهر رمضان المبارك للعام 2023.

وتتميز المسابقة الرمضانية بتنوُّع الأسئلة ما بين أسئلة دينية وأخرى وطنية سياسية، وكذلك أسئلة ثقافية في مجالات متعدّدة، سعيًا وراء إضافة معلومات جديدة وقيّمة لدى جمهورنا من مختلف الشرائح المجتمعية.

وسيحصل الفائزون بمسابقة شهر رمضان المبارك على جوائز قيّمة وأخرى تقديرية، في حين تُنظّم صحيفة فلسطين المطبوعة (منذ الثالث من مايو عام 2007م) عدَّة مسابقات ضمن ملحق رمضاني خاص يصدر مع الصحيفة كل صباح.

آليات وشروط المشاركة في المسابقة:

  • الإعجاب بمنصّاتنا عبر التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

تيليجرام/ t.me/pl24online

إنستغرام/ instagram.com/pl24online

تيك توك/ tiktok.com/@pl24online

  • الإعجاب بمنصّات التواصل سيعزّز من فرص فوزك.

  • مدة الإجابة على السؤال 48 ساعة.

  • طريقة اختيار الفائزَيْن بقرعة عشوائية، والتواصل معهما (عبر صفحته على فيسبوك) في غضون 12 ساعة لاستلام الجائزة.

سؤال (26) رمضان 2023

سؤال رقم 26 في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023.png


للمــشاركة بالمسابقة والإجابة على السؤال.. انقــر هنـــا

لمعرفة أسماء الفائزين بأسئلة مسابقة رمضان انقـر هنـــا

تويتر تويتر
#رمضان #مسابقة #مسابقة رمضان

متعلقات

الأكثر قراءة