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عفانة: نصرة الأقصى والرباط فيه واجب في كلّ زمان ومكان

15 ابريل 2023 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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الرباط في المسجد الأقصى

أكد الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس سامح عفانة، أنّ شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى ونصرته والرباط في ساحاته لمراغمة المعتدين واجب في كل وقت وزمان.

وشدد في تصريحات صحفية على أنّ صمود المرابطين وجهادهم ودفاعهم عن الأقصى، حطّم كل مؤامرات الاحتلال بحقّ المسجد المبارك.

ووجّه عفانة رسالة إلى الشباب الثائر التواقون لنصر الله والمُضحّين بأرواحهم، بأنّ القدس تناديكم ومآذن الأقصى تهتف لكم بأن هبّوا إليه واعمروا رحابه حيث الطهر والطهارة والنقاء.

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود مُتّسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

وكان خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، دعا لاستمرار الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، بعد شهر رمضان، والزحف إليه في كل الصلوات والأوقات.

وخلال خطبة يوم أمس، الجمعة في الأقصى أكد الشيخ عكرمة، أنّ الحشود المؤمنة في الأقصى تُمثّل ردًّا إيمانيًّا ورسالة واضحة للطامعين في المسجد والمعتدين عليه والمقتحمين له، بأنه لا مجال للمساومة على المسجد ولا للتفاوض حوله ولا للتنازل عن ذرة تراب منه.

وشدّد خطيب الأقصى على أنّ المرابطين هم المعادلة الصعبة التي لا مجال لاختراق الأقصى من خلالهم، داعيًا كلّ مسلم في أرض الإسراء والمعراج لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى في رمضان وغير رمضان، وأن يقصدوا القدس ومن يُمنع من الوصول إليها فليُصلّ حيث يُمنع وله ثواب الصلاة في الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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