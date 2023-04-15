بالصور.. جدارية "الفتح القريب" على (جدار الفصل) جنوب لبنان

تزامنًا مع يوم القدس العالمي قام عدد من الرسامين برسم جدارية تحت عنوان ( وفتح قريب) على جدار الفصل الذي أنشأه الاحتلال الإسرائيلي بين الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان.

وقام برسم الجدارية الفنانون: السيدة ولاء محمد من مصر، ورضا قصير من لبنان، وعلي جروان من فلسطين، وفادي الفرج من سوريا، وسمير بعداش من الجزائر، ومسعود نجابتي من إيران ، حيث استغرق إنجازها 48 ساعة في جنوب لبنان خلف الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة.

تمّ تنفيذ هذا الحدث الجماعي بجهود الشؤون الفنية للثورة الإسلامية وبمساعدة جمعية رسالات الفنية.













المصدر / فلسطين أون لاين