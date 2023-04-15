القانوع: شعبنا الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بتضييع هوية "الأقصى"

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، أنّ الجماهير الفلسطينية التي زحفت أمس بربع مليون مشارك صوب المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة تُدلّل على أنّ شعبنا الفلسطيني حاضر وبقوة ولن يسمح للاحتلال ببسط السيطرة وتضييع هوية الأقصى.

وقال في بيان صحفي: إنّ "شعبنا الفلسطيني ملتحم بالمسجد الأقصى في كل الساحات والفشل المتكرر للاحتلال في تمرير مخطط التقسيم هو ثمرة الرباط وشدّ الرحال للأقصى وهو ما يتطلب استدامته".

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وأضاف: "ستظل المقاومة في مختلف الساحات والجبهات في حالة إسناد لجماهير شعبنا في القدس والداخل والضفة لإفشال مخططات الاحتلال والحفاظ على هوية المسجد الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين