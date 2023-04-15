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شوربة الكريمة

15 ابريل 2023 . الساعة 13:27 بتوقيت القدس
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شوربة الكريمة

المكونات:

قطعة فيليه دجاج.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

ربع كوب حليب.

ربع كوب حليب بودرة.

ربع كوب دقيق.

ملعقتان كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ثوم.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقتان صغيرة ملح.

بقدونس مفروم ناعم للتزيين.

طريقة التحضير:

قطعي الفيلية إلى مكعبات صغيرة.

في قدر سخني الزبدة، اضيفي الدجاج والبصل والثوم.

قلبي الدجاج لبضع دقائق ليصبح جافاً.

في وعاء ضعي الحليب، الحليب البودرة، الدقيق، النشا، الزنجبيل، الثوم.

أضيفي البصل والفلفل والملح، استعملي مضرب يدوي لتقليب المكونات لتختلط مع بعضها.

صبي الخليط فوق الدجاج.

استمري بالتقليب بهدوء باستعمال ملعقة خشبية الى ان يغلي.

خففي النار واتركيه يطهى بهدوء ١٠ دقائق.

يمكنك زيادة ماء أو حليب للحصول على الكثافة المرغوبة.

ضعي الشوربة في طبق التقديم، انثري كمية بسيطة من البقدونس وقدميها.

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