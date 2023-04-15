تعرف على يوم عيد الفطر وفق مركز الفلك الدولي

أوضح مركز الفلك الدولي أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال وعيد الفطر لعام 1444 يوم الخميس الموافق 20 إبريل/ نيسان 2023.

وبين في بيان صحفي، أن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكن بالعين المجردة أو التلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة في الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن رؤية الهلال تكون ممكنة بالعين المجردة ولكن بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

وبحسب المركز الدولي فهناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظراً لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 إبريل.

أما فيما يخص الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 إبريل.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 20 إبريل في بعض المدن العربية والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12 ساعة و52 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.1 درجة.

وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و07 دقائق، وبعده عن الشمس 5.4 درجة.

وفي القاهرة يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و20 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.5 درجة.

وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و54 دقيقة، وبعده عن الشمس 4.7 درجة.

في جاكرتا يغيب القمر بعد 09 دقائق من غروب الشمس، وعمره 07 ساعات و27 دقيقة، وبعده عن الشمس 2.7 درجة.

وفي برلين عاصمة ألمانيا، يغيب القمر بعد 40 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و30 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.7 درجة.

ورؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، خاصة وأنها جميعا أقل من حد "دانجون" العالمي، وهو عالم فرنسي بين أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب إذا كان بعد القمر عن الشمس أقل من سبع درجات، وهو ما تؤيده الأرصاد الفلكية الموثوقة للهلال.

المصدر / فلسطين أون لاين