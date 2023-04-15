الكوردن بلو

المكونات:

2 صدر دجاج حجم كبير.

كوب جبنة موزاريلا مبشورة.

ملعقة كبيرة أوريجانو.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زبدة.

ملعقة كبيرة خردل.

قطع من مرتديلا صدور الحبش المدخن.

كوب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بيضتان.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب بقسماط.

كوب كورن فليكس مطحون.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير:

قطعي كل صدر دجاج إلى نصفين بشكل عرضي.

غلفي كل جزء بالنايلون الغذائي واطرقيه بالمطرقة حتى يصبح عريضاً ورقيقاً جداً.

قسمي كل قطعة إلى نصفين واتركيها جانباً.

اخلطي الموازريلا مع الأوريجانو والبابريكا والزبدة والخردل وضعيها جانباً.

ابدأي بحشو كل قطعة دجاج بشريحة من المرتديلا المدخنة وكمية من الحشو المجهز مسبقاً.

لفي كل قطعة على شكل أسطوانة، ثم غلفيها بالنايلون.

ضعي القطع في "المجمد" لمدة ساعة على الأقل.

غطي القطع بالدقيق المخلوط مع الملح والفلفل ثم بخليط البيض مع الملح والفلفل.

دحرجيها في خليط البقسماط مع الكورن فليكس، اقليها مباشرة في زيت غزير حامي.

اقلي على نار متوسطة حتى تنضج من الداخل وتأخذ لون ذهبي من الخارج، ثم قدميها ساخنة.