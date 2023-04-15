السودان.. اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع

وقعت اشتباكات مسلحة، صباح اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث سُمِع دوي إطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، تلاه اندلاع اشتباكات مسلحة وتصاعد أدخنة.

وأفادت قناة الجزيرة، بأنّ اشتباكات مسلحة أخرى اندلعت في مدينة مروي شمالي البلاد، وكشفت مقاطع فيديو جرى تداولها، ألسنة اللهب وسُحب الدخان الأسود فوق مبانٍ‬ وأماكن في جنوب العاصمة، قرب المدينة الرياضية.

بينما نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان، سماعهم أصوات إطلاق نار في محيط القيادة العامة للجيش السوداني ومقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم.

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ونقلت أيضًا سماع أصوات إطلاق نار في مدينة بحري السودانية في محيط منشآت لقوات الدعم السريع، كما تم نشر مدافع ومركباتٍ مدرعة في مدينة أم درمان.

وقالت قوات الدعم السريع: إنّ "قوات الجيش دخلت قاعدة تابعة لها في جنوب الخرطوم وأطلقت نيران أسلحة ثقيلة وخفيفة".

وذكرت في بيان: إنها تفاجأت بقوة كبيرة من الجيش تدخل إلى مقرها في أرض المعسكرات سوبا بجنوب الخرطوم وتنهال عليها بهجوم بجميع الأسلحة.

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وتابعت: "إزاء الهجوم الغاشم أجرينا اتصالات مع الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة وأطلعناهم على الأمر".

وأضافت: "نهيب بالشعب السوداني إدانة هذا المسلك الجبان وإلى التماسك في هذه اللحظة التاريخية الحرجة".

المصدر / وكالات