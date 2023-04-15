"عمر".. دليل معرفي وسياحي للمسجد الأقصى ومعالمه الأثرية

القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:

قرروا زيارة اعتيادية لأولى القبلتين ومسرى رسول الله والصلاة في المسجد الأقصى وزيارة المتحف الإسلامي ومركز المخطوطات الإسلامية، وفي زيارتهم التقوا بالشيخ ناجح بكيرات المدير العام لأوقاف القدس والأقصى، الذي أخذهم في جولة "ساحرة" كما وصفوها لمعالم المسجد، فسرد لهم معلومات وتاريخ كل سنتيمتر مربع من 144 ألف متر مربع بالتفصيل الدقيق وعرض معلومات مفصلة.

شعروا كمجموعة شبابية بأنهم وللأسف يجهلون ماهية المسجد الأقصى، كحال الملايين من المسلمين الذين لا يعرفون عنه سوى اسمه، فكانت الفكرة بتصميم تطبيق محوسب يمثل دليلًا شاملًا عن المسجد الأقصى وباستخدام أحدث ما توصلت له تكنولوجيا التطبيقات المحوسبة، فكان تطبيق "عُمر".

ليكون وقفًا خالصا لوجه الله تعالى ودليلا شاملا عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول الشاب محمد، أحد المشرفين على التطبيق، إن "عُمر" أول تطبيق محوسب شامل للمسجد الأقصى، وهو دليل سياحي بالصوت والصورة متكامل لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أقسام التطبيق

ويوضح الشاب الفلسطيني من مدينة جنين الذي رفض الإفصاح عن اسمه كاملًا بسبب المضايقات التي يتعرض لها مع زملائه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أقسام التطبيق الذي يضم: معالم المسجد الأقصى كافة وعددها 150 معلمًا، مشيرًا إلى أن التطبيق يساعد في الوصول إلى الموقع الجغرافي لكل معلم من خلال الدمج بأنظمة خرائط جوجل مع شرح صوتي تفصيلي.

ويوضح لصحيفة "فلسطين" أن تطبيق "عمر" يحتوي أيضًا على قسم مَقرأة المسجد الأقصى المبارك لتسجيل الأطفال في المَقرأة التي يشرف عليها أهل القرآن من أساتذة العلم الشرعي المختصين بتعليم علوم القرآن الكريم والسنة النبوية مجانًا لوجه الله تعالى.

ويأخذ التطبيق في أحد أقسامه الزائر في جولة حية "بث مباشر" داخل المسجد الأقصى المبارك مع شرح تفصيلي لجميع المعالم بعدة لغات عالمية مع مجموعة متخصصة من الخبراء والعارفين بمعالم المسجد الأقصى المبارك وبإشراف الدكتور بكيرات.

ويضم التطبيق، وفق محمد مكتبة صوتية من 1500 دقيقة تشرح معالم المسجد الأقصى ويستطيع مستخدم التطبيق سماعها في أي وقت ودون ارتباط التطبيق بشبكة الإنترنت، إلى جانب مكتبة المخطوطات التي تحتوي على أكثر من 5000 مخطوطة تاريخية خطت وحفظت داخل المسجد الأقصى المبارك" .

ويبين محمد أن التطبيق يضم أيضًا المكتبة الإلكترونية التي يتم العمل فيها على إضافة مجموعة ضخمة من كتب علماء بيت المقدس، إضافة إلى مكتبة الفيديو تعرض مقاطع مصورة عالية الجودة ((4K عن جميع معالم المسجد الأقصى والأنشطة والفعاليات والندوات العلمية والدينية التي تعقد في المسجد، إضافة إلى مسبحة المسجد الأقصى الإلكترونية.

ومنذ انطلاق التطبيق قبل تسعة أشهر، تعرض محمد فريق المبرمجين لمضايقات واعتقالات، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على تطبيق إلكتروني يحمل اسم "جبل الهيكل" ليقطعوا الطريق على نشر "عُمر".

ويؤكد أن التطبيق يأخذ على عاتقة نشر الثقافة المعرفية والدينية بالمسجد الأقصى والتي تحتاج إلى جهد كبير في معركة الرواية مع الاحتلال.

ويلفت محمد إلى طرقهم أبواب الأوقاف الأردنية للحصول على الدعم والمساندة إلا أن ذلك لم يتحقق.

وسمى فريق العمل التطبيق بـ"عمر"، تيمنًا بسيدنا عمر بن الخطاب، الذي صاغ لأهل القدس عندما فتحها المسلمون عام 638هـ كتابا أمنهم فيه على كنائسهم وممتلكاتهم، واشترط ألا يسكن أحد من اليهود معهم في المدينة. وقد اعتبرت العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القدس وفلسطين.