اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، اشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وأفاد شهود بسماع أصوات إطلاق نار منذ صباح السبت قرب "المدينة الرياضية" جنوبي الخرطوم، بين الجيش والدعم السريع.

كما اندلعت اشتباكات في مدينة بحري شمالي الخرطوم قرب معسكر للدعم السريع بين القوتين، وفق شهود عيان.

وانتشرت القوات والآليات العسكرية للجيش في عدة مناطق وشوارع رئيسية بالخرطوم.

جانب من الاشتباكات..

قوات الدعم السريع في السودان تتهم الجيش السوداني بمهاجمة إحدى قواعدها في الخرطوم pic.twitter.com/L6BRgLHdHI — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 15, 2023

دولي| مصدر بالجيش السوداني للجزيرة: نتعامل مع هجوم شنته قوات الدعم السريع على القيادة العامة للاستيلاء عليها pic.twitter.com/IFH5esBPbn — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 15, 2023

المصدر / الأناضول