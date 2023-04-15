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سؤال 24 رمضان

15 ابريل 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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غلاف سؤال رقم 24 في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023.png

وتتميز المسابقة الرمضانية بتنوُّع الأسئلة ما بين أسئلة دينية وأخرى وطنية سياسية، وكذلك أسئلة ثقافية في مجالات متعدّدة، سعيًا وراء إضافة معلومات جديدة وقيّمة لدى جمهورنا من مختلف الشرائح المجتمعية.

وسيحصل الفائزون بمسابقة شهر رمضان المبارك على جوائز قيّمة وأخرى تقديرية، في حين تُنظّم صحيفة فلسطين المطبوعة (منذ الثالث من مايو عام 2007م) عدَّة مسابقات ضمن ملحق رمضاني خاص يصدر مع الصحيفة كل صباح.

اقرأ المزيد: أسماء الفائزَيْن بسؤال (22) رمضان 2023

آليات وشروط المشاركة في المسابقة:

  • الإعجاب بمنصّاتنا عبر التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

تيليجرام/ t.me/pl24online

إنستغرام/ instagram.com/pl24online

تيك توك/ tiktok.com/@pl24online

  • الإعجاب بمنصّات التواصل سيعزّز من فرص فوزك.

  • طريقة اختيار الفائزَيْن بقرعة عشوائية، والتواصل معهما (عبر صفحته على فيسبوك) في غضون 12 ساعة لاستلام الجائزة.

سؤال (24) رمضان 2023

سؤال رقم 24 في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023.png

للمــشاركة بالمسابقة والإجابة على السؤال.. انقــر هنـــا

لمعرفة أسماء الفائزين بأسئلة مسابقة رمضان انقـر هنـــا

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#رمضان #مسابقة #مسابقة رمضان

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