بوتين يوقع قانوناً يسمح بالإخطار بالتجنيد "إلكترونيا"

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يسمح بالإخطار بالتجنيد عن طريق أوامر استدعاء إلكترونية.

ويفرض القانون الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية، الليلة الماضية، قيودا على المواطنين الذين تلقوا أوامر استدعاء، إلا أنهم لم يذهبوا إلى مكتب التجنيد، حسب موقع روسيا اليوم.

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ووفقا للقانون، سيتم إرسال أوامر الاستدعاء كتابة ونسخها إلكترونيا، وبالتالي سيُعد الاستدعاء مقدما من لحظة نشره في الحساب الشخصي للمواطن على "مصدر المعلومات ذي الصلة".

وبموجب القانون الجديد، يتم تبليغ استدعاء التجنيد كتابة أو إلكترونيا، وفي حال عدم تسلمه، يعتبر الجندي مبلغا رسميا بعد مرور سبعة أيام من تاريخ إدراج اسمه في سجل الاستدعاءات.

المصدر / الأناضول