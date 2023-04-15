15 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 15 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1936 تأسيس حزب الكتلة الوطنية بزعامة عبد اللطيف صلاح وعبد الفتاح طوقان في نابلس.

تأسيس حزب الكتلة الوطنية بزعامة عبد اللطيف صلاح وعبد الفتاح طوقان في نابلس. 1936 بدء الثورة الفلسطينية الكبرى وإعلان الإضراب العام الذي استمر ستة أشهر.

بدء الثورة الفلسطينية الكبرى وإعلان الإضراب العام الذي استمر ستة أشهر. 1948 الهاغاناة تحتل صدف وتطرد سكان قرى الجليل الشرقي

الهاغاناة تحتل صدف وتطرد سكان قرى الجليل الشرقي 1956 جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مستشفى الطوارئ بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 62 شخصاً بينهم 13 طفلاً و25 امرأة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مستشفى الطوارئ بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 62 شخصاً بينهم 13 طفلاً و25 امرأة. 1982 تنفيذ حكم الإعدام بخالد الإسلامبولي وخمسة من معانيه بتهمة اغتيال الرئيس المصري أنور السادات.

تنفيذ حكم الإعدام بخالد الإسلامبولي وخمسة من معانيه بتهمة اغتيال الرئيس المصري أنور السادات. 1983 افتتاح ديزني لاند في مدينة طوكيو تحت اسم طوكيو ديزني لاند.

افتتاح ديزني لاند في مدينة طوكيو تحت اسم طوكيو ديزني لاند. 1988 حريق في مخيمات الحجاج في مكة يؤدي إلى مصرع 343 حاجاً.

حريق في مخيمات الحجاج في مكة يؤدي إلى مصرع 343 حاجاً. 1997 فجر مجاهدو القسام في الضفة الغربية عبوة ناسفة تجاه حافلة للمستوطنين متجهة لمقام النبي يوسف بمدينة نابلس، وقام العدو بتفجير عبوة أخرى وجدت في المكان حيث تكتم العدو على خسائره.

فجر مجاهدو القسام في الضفة الغربية عبوة ناسفة تجاه حافلة للمستوطنين متجهة لمقام النبي يوسف بمدينة نابلس، وقام العدو بتفجير عبوة أخرى وجدت في المكان حيث تكتم العدو على خسائره. 2002 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي. 2003 القسامي محمد يونس من مخيم جباليا يقتحم حاجز كارني ويقتل جنديين ويرتقي شهيداً

القسامي محمد يونس من مخيم جباليا يقتحم حاجز كارني ويقتل جنديين ويرتقي شهيداً 2013 انفجار عبوة ناسفة وسط (ماراثون) بوسطن يؤدي إلى مقتل 3 أشخاص واصابة نحو 100 شخص أخرين.

انفجار عبوة ناسفة وسط (ماراثون) بوسطن يؤدي إلى مقتل 3 أشخاص واصابة نحو 100 شخص أخرين. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز المليوني شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة وحوالي 511 ألف حالة تماثلت للشفاء.

عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطّى حاجز المليوني شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة وحوالي 511 ألف حالة تماثلت للشفاء. 2022 قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى لإقامة شعائر دينية يهودية لمدة أسبوع في باحة المسجد بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وإصابة ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين