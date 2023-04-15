الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الجو شديد الإعتدال والدفء في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها، وليلاً يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد خاصة في الجبال.

الطقس اليوم الأحد

الأحد :يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً تماماً في ساعات النهار ومائلاً للبرودة في ساعات الليل، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام لشهر نيسان.

الطقس اليوم الاثنين

الإثنين: يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو شديد الإعتدال والدفء ومشمساً في ساعات النهار وحرارة حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

الطقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء: يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو صيفي بحت في ساعات النهار، وتكون الأجواء حارة في المناطق السهلية والساحلية وجو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

المصدر / فلسطين أون لاين