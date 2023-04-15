الكشف عن الوجهة القادمة للمحترف عميد صوافطة

غزة/ وائل الحلبي:

يعتزم المحترف الفلسطيني عميد صوافطة لاعب فريق نفط ميسان العراقي الرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم، في ظل تلقيه عدد من العروض من أندية عربية بعد الظهور المميز له في أول تجربة احترافية للاعب المنتخب الوطني.

وانضم صوافطة إلى نفط ميسان في الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد قادما من صفوف طوباس، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه مع المنتخب الأولمبي في البطولة العربية والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة.

وحظي صوافطة بأول استدعاء للمنتخب الوطني في مباراته التجريبية أمام البحرين الشهر الماضي، وشارك بديلا في المباراة التي انتهت بفوز الفدائي بهدفين مقابل هدف للبحرين.

ولم يكشف صوافطة عن وجهته القادمة بعد انهاء ارتباطه بنادي نفط ميسان الذي يرغب بتمديد العقد لموسم إضافي، لكن مصدر مقرب من اللاعب أكد رغبته في خوص تحدي جديد.

وشارك صوافطة بشكل أساسي مع نفط ميسان في 19 مباراة من أصل 23 لعبهم الفريق منذ انطلاق الدوري العراقي في موسمه الحالي، خاصة وأن لاعب الفدائي يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء قلب الدفاع أو الظهير الأيمن.

المصدر / فلسطين أون لاين