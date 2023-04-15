صدمة قوية لخدمات رفح قبل مرحلة الإعداد للموسم الجديد

غزة/ وائل الحلبي:

تلقى نادي خدمات رفح صدمة قوية بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية للاعبيه جهاد أبو رياش ومحمود أبو عطوان، وتأكيد غياب الثنائي عن الفريق في مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وكشف الفحوصات الطبية التي خضع لها أبو رياش عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام اتحاد خانيونس في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز الذي توج خدمات رفح بلقبه بفوز مثير على البرتقالي بهدفين مقابل هدف.

وغادر أبو رياش المباراة بعد أقل من نصف ساعة على بدايتها ولم يتمكن من استكمالها، ليتم الكشف عن تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث سيبدأ النادي الإجراءات اللازمة للعملية الجراحية والتعافي من الإصابة التي ستحرمه من اللعب طوال الموسم القادم.

ويعد أبو رياش ثاني لاعبي خدمات رفح تعرضا للإصابة بالرباط الصليبي في الموسم المنصرم، بعد معتز النحال الذي أصيب في مباراة فريقه أمام غزة الرياضي في مرحلة الذهاب قبل أن يخضع لعملية جراحية في بداية العام الحالي حيث يحتاج النحال لفترة طويلة للعودة للمشاركة مع الفريق بشكل منتظم.

بدوره تعرض محمود أبو عطوان مدافع خدمات رفح لإصابة قوية في نفس المباراة التي أصيب خلالها أبو رياش، وأظهرت الفحوصات تعرض لتمزق في الغضروف الهلالي والذي سيحرم اللاعب من التواجد مع الفريق خلال ثلاثة أشهر على الأقل.

ولم يستقر اللاعب والنادي على آلية العلاج للتعافي من الإصابة سواء بالخضوع لعملية جراحية أو الاعتماد على التأهيل والعلاج الطبيعي.

المصدر / فلسطين أون لاين