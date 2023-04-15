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مقتل 8 وإصابة 21 بهجوم روسي شرقي أوكرانيا

15 ابريل 2023 . الساعة 03:31 بتوقيت القدس
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قال، بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك في أوكرانيا، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرون، الجمعة، في هجوم صاروخي روسي على مدينة سلوفيانسك الواقعة في شرق البلاد.

وقال كيريلينكو للتلفزيون الأوكراني إنه جرى إطلاق سبعة صواريخ روسية من طراز إس-300.

وأضاف كيريلينكو "حتى الآن، سقط ضحايا في جميع المواقع.. أصيب 21 شخصا وتوفي ثمانية".

وقال كيريلينكو إن "سبعة مواقع على الأقل تعرضت للقصف" في سلوفيانسك الواقعة إلى الغرب من مدينة باخموت التي شهدت أعنف قتال على الجبهة الأوكرانية.

وأضاف كيريلينكو إن عمال الإنقاذ في الموقع انتشلوا من تحت الأنقاض امرأة من مواليد عام 1946.

وكانت، داريا زريفنا، المسؤولة البارزة في مكتب الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، قد قالت سابقا إن طفلا أُخرج حيا من موقع الهجوم توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن 10 مبان تضررت. وأضافت أن طابقين علويين من مبنى يتكون من خمسة طوابق انهارا بعد الضربة واندلع حريق على الناحية المقابلة للموقع.

ومشطت فرق الإنقاذ المنطقة المتضررة.

وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في منشور منفصل أرفق معه مقطعا للمباني المتضررة "تظهر دولة الشر معدنها مجددا".

وأضاف أنها "تقتل الأفراد في وضح النهار. وتخرب وتدمر جميع أشكال الحياة".

وسلوفيانسك واحدة من مدينتين في الشرق ترغب القوات الروسية في ضمهما، فيما تخوض حاليا صراعا دمويا مريرا في باخموت القريبة.

المصدر / وكالات
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#روسيا #هجوم #أوكرانيا #دونيتسك #باخموت #إقليم دونباس

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