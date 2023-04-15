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هجوم كبير يشل مواقع حكومية مهمة في (إسرائيل)

15 ابريل 2023 . الساعة 02:16 بتوقيت القدس
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تعرضت مرافق ومواقع حكومية مهمة "إسرائيلية" مساء الجمعة إلى هجوم سايبر كبير، أدى إلى خروجها عن الخدمة وأثر على العديد من المواقع الحساسة.

وبحسب صحيفة وسائل اعلام عبرية بدأ هجوم السايبر على عدة مواقع حكومية "إسرائيلية" في حوالي الساعة 17:00، وقد تم مهاجمة عدة مواقع منها: موقع شركة الكهرباء وتطبيق صافرات الإنذار.

وشمل الهجوم مواقع الويب الخاصة بشركات المحمول Cellcom و Pelephone و Hot و 012 Mobile.

وأوضحت أن الهاكرز اخترقوا موقع خدمة التوصيل "Yango Delivery" وموقع شركة Mekorot للمياه.

وأشارت إلى أن عدة بنوك ومكتب البريد "الإسرائيلي" تعرضا للقرصنة وقد عادت بعض تلك المواقع للعمل بسرعة، كما هدد الهاكر بمهاجمة كل المواقع الإلكترونية في دولة الاحتلال.

وبحسب والمصادر العبرية، يقف وراء الهجمات جماعة تسمى "أنونيموس سودان".

المصدر / وكالات
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#صافرات الإنذار #سايبر #هكرز #أنونيموس سودان

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