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الذهب يرتفع ويتجه لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي

15 ابريل 2023 . الساعة 01:58 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض الدولار وأدت بيانات اقتصادية إلى رهانات على اقتراب الفدرالي الأميركي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.09 دولار للأونصة، وحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام والذي بلغه أمس الخميس، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2059.40 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 26.04 دولار للأونصة، مسجلة ذروة عام، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1055.14 دولار.

هذا ويتجه كلا المعدنين لتسجيل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي.

ويذكر أن البلاديوم ارتفع بـ 0.6 بالمئة إلى 1508.57 دولار.

المصدر / وكالات
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