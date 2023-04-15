بمشاركة القسام .. مقاومو جنين يتوعدون الاحتلال بمزيد من الضربات

توعدت فصائل المقاومة في جنين، مساء اليوم الجمعة، بمواصلة توجيه ضرباتها صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول كسر الحالة الثورية في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال حفل تأبين عدد من شهداء جنين، بمشاركة عناصر المقاومة من كتائب القسام وسرايا القدس.

وقال المقاومون، "إنه يجب على الاحتلال أن يبقى في حالة ذعر ورعب، فنحن أولياء الدم ومهمتنا القصاص، فنحن نحدد الآلية المناسبة لتنفيذ وعدنا".

وشددت فصائل المقاومة على أن الاحتلال واهم في محاولته كسر الحالة النضالية والثورية، مؤكدةً أن مخيم جنين سيبقى شوكة في حلق الاحتلال.

ووعدت الشعب الفلسطيني بمواصلة نهج المقاومة وطريق الشهداء، مضيفة: "أنتم الحصن الحصين والسد المتين، التي تحطمت وستتحطم عليه كل مكائد الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين