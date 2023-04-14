توخيل يدافع عن ساديو ماني.. ماذا قال عن شجاره مع ساني؟

قال توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، الجمعة، إنه "المحامي الأول والمدافع الأول" عن مهاجمه الدولي السنغالي ساديو ماني، غداة معاقبته من إدارة النادي بالإيقاف لمباراة واحدة، إثر مشادة مع زميله ليروي ساني في غرف الملابس.



وقال توخيل عشية استضافة هوفنهايم في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري: "ساديو أنا محاميه الأول وأول مدافع عنه. لقد عرفته منذ فترة طويلة، وأنا أعرف محيطه. أعرفه حصريًا كمحترف رائع، لم أر أبدًا، أبدًا، أبدًا، أي شيء يمكننا أن نلومه عليه".



وارتفعت حدة الكلام بين ماني وساني في غرفة الملابس، بعد انتهاء المباراة ضد مانشستر سيتي الثلاثاء الماضي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، ما جعل الأمر يصل إلى الشجار، حسب ما أوردته تقارير إعلامية ألمانية.



وانتقد أفضل لاعب في أفريقيا عام 2022 الطريقة التي تحدث إليه بها ساني في أواخر المباراة، وذكرت الصحف الألمانية أن السنغالي الذي شارك بديلا في الدقيقة (69) قام بتوجيه لكمة إلى وجه زميله، فسال الدم من شفته.



وأصدر النادي البافاري بيانا الخميس أكد فيه إيقاف ماني عن المباراة ضد هوفنهايم السبت "بسبب سوء السلوك"، وذكرت صحيفة "بيلد" أنه تم تغريم اللاعب بنحو نصف مليون يورو.



وقال توخيل في هذا الصدد: "لديه ثقتي الكاملة، لقد حصل عليها من قبل، كما أنه يمتلكها بعد هذا الخطأ الذي ارتكبه. لكل فرد الحق في ارتكاب خطأ".



وأضاف المدرب الذي استلم مهامه قبل 3 أسابيع خلفا ليوليان ناغلسمان المقال من منصبه: "كان انفعاليا أكثر من اللازم، على عكس قواعد السلوك داخل الفريق ونادي بايرن ميونخ. كانت هناك اعتذارات جديرة بالثقة تمامًا، ولا يوجد سبب للشك في ذلك".



وشدد توخيل على أن الأجواء جيدة داخل النادي البافاري، مضيفا: "أعتقد أنها تبدو مضطربة من الخارج أكثر مما هي داخليا، حتى في هذه الحالة"، في إشارة إلى مشادة ماني وساني.