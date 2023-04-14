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أخبار الطقس: كتلة هوائية خماسينية تضرب فلسطين في هذا الموعد

14 ابريل 2023 . الساعة 23:05 بتوقيت القدس
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أخبار الطقس: كتلة هوائية خماسينية تضرب فلسطين في هذا الموعد

توقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة في طقس السبت، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس ربيعياً دافئاً خلال ساعات النهار وبارداً نسبياً في ساعات الصباح والمساء والليل خاصة فوق الجبال.

وقال الراصد الجوي قصي حلايقة إن ارتفاعًا آخر على درجات الحرارة سيطرأ يوم الأحد لتصبح فوق معدلاتها ببضعة درجات، ويكون الطقس دافئاً في الجبال وحاراً نسبياً في بقية المناطق مع ظهور السحب، لطيفاً خلال ساعات المساء وبارداً نسبياً في ساعات الليل فوق الجبال.

ويكون الطقس، الإثنين، غائماً جزئياً وربيعياً دافئاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً، ولطيفاً ليلاً بارداً نسبياً في المناطق المرتفعة، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود ثلاث درجات مئوية.

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فيما تتأثرالبلاد يوم الثلاثاء، بكتلة هوائية خماسينية، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً وغائماً بسحب على ارتفاعات عالية نهاراً، لطيفاً مساءً وليلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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